Кредитпромбанк переходить в інші руки

Про це сьогодні пише "Коммерсант.Украина".

"Дуже схоже, що переговори закінчаться успішно і угоду скоро закриють", - розповіло виданню джерело в установі.

Пан Лагун не спростував інформацію, але відмовився коментувати деталі переговорів. "Зможу говорити, коли закриємо угоду", - зазначив він "Коммерсанту".

З представником акціонерів Кредитпромбанку - Папунідіс Константінос (контролює 46,58% акцій) - зв'язатися не вдалося, а голова правління Віктор Леонідов на дзвінки не відповідав.

Експерти вважають, що за установу буде заплачено ціну нижче номіналу, оскільки його реальну вартість знижують кредити інсайдерам.

За даними НБУ, на 1 липня Кредипромбанк займав 19-е місце за активами (12,58 млрд грн) із власним капіталом 2,14 млрд грн.

