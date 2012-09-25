Кредитпромбанк переходить в інші руки
Співвласник Дельта Банку Микола Лагун завершує переговори про покупку 52% акцій Кредитпромбанку.
Про це сьогодні пише "Коммерсант.Украина".
"Дуже схоже, що переговори закінчаться успішно і угоду скоро закриють", - розповіло виданню джерело в установі.
Пан Лагун не спростував інформацію, але відмовився коментувати деталі переговорів. "Зможу говорити, коли закриємо угоду", - зазначив він "Коммерсанту".
З представником акціонерів Кредитпромбанку - Папунідіс Константінос (контролює 46,58% акцій) - зв'язатися не вдалося, а голова правління Віктор Леонідов на дзвінки не відповідав.
Експерти вважають, що за установу буде заплачено ціну нижче номіналу, оскільки його реальну вартість знижують кредити інсайдерам.
За даними НБУ, на 1 липня Кредипромбанк займав 19-е місце за активами (12,58 млрд грн) із власним капіталом 2,14 млрд грн.