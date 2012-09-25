В інтернеті стартувала акція протесту проти законопроекту про наклеп

Сьогодні, 25 вересня, в Україні стартувала акція протесту проти ухвалення закону про наклеп «Захисти своє право знати. Скажи «НІ» закону про наклеп».

Цей закон стосується не лише журналістів, але й усіх громадян, і є загрозою для всього громадянського суспільства, наголошується в зверненні журналістів, текст якого розміщено на сайті «Медіаправо»

Ініціатори акції протестують проти законопроекту, який вводить покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п’яти років за наклеп. «Упевнені, що цей законопроект, запропонований представником Партії Регіонів Віталієм Журавським і вже підтриманий у першому читанні ПР, КПУ та Народною партією, зруйнує свободу висловлювань у країні, оскільки змусить багатьох журналістів відмовитись від будь-якої критики на адресу влади, котра може бути згодом названа наклепом. Ми також упевнені, що враховуючи стан судової системи України, цей закон буде використовуватися вибірково проти журналістів, які публікують критичні матеріали на адресу влади», - йдеться в заяві.

«Вважаємо, що парламентська більшість під виглядом закону про наклеп вводить закон про цензуру, і тому вимагаємо відкликати цей законопроект», - наголошують журналісти.

Ініціатори акції переконані: «цей закон стосується не тільки журналістів, а й усіх громадян. Бо до наклепів можуть віднести будь-яке публічне висловлювання або коментар у ЗМІ, якщо суд вирішить, що воно може завдати шкоди честі та гідності людини. Цей закон є загрозою для всього громадянського суспільства».

При цьому журналісти закликають людей звернутися до депутатів, які проголосували за цей закон і запитати «чому вони це зробили».

Зокрема, «Медіаправо» публікує контакти 244 депутатів, які проголосували в 1-му читанні за закон про наклеп. «Зателефонуйте їм у приймальню, напишіть e-mail, залиште повідомлення в соцмережах, запитайте, чому вони це зробили. Ви також можете зателефонувати або написати листа в центральний офіс Партії регіонів і в Адміністрацію Президента та дізнатися, навіщо регіонали голосували за законопроект, і що про нього думає Президент», - сказано в повідомленні.

Адреси та телефони, узяті з відкритих джерел, можна дізнатися тут.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення.

Цей проект закону вже викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту.