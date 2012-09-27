ДАІ застерігає ініціаторів вуличних перегонів пам’яті загиблого Чекашкіна

Державтоінспекція столиці звертається до учасників запланованих на ніч п’ятниці вуличних перегонів пам’яті загиблого Сергія Чекашкіна, зважити на те, що подібні заходи, якщо на їх проведення немає дозволу, є незаконними.

Про це УНІАН повідомили в УДАІ Києва.

У Державтоінспекції зазначили, що такі правопорушення, а саме – перешкоджання руху транспортних засобів, відповідно до частини 3 статі 122 Адміністративного кодексу України, караються штрафом в розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж рух транспортних засобів взагалі буде заблоковано, то тоді в відповідності до статті 279 Кримінального кодексу України вже настає кримінальна відповідальність, яка передбачає не лише штрафні санкції, а й обмеження волі на строк до трьох років.

Зважаючи на все вище перераховане, управління ДАІ Києва застерігає як організаторів, так і учасників незаконних вуличних перегонів відмовитися від таких незаконних дій.

Натомість УДАІ радить провести такі перегони в рамках закону, наприклад на спорткомплексі «Чайка», де всі бажаючі зможуть помірятися силами своїх транспортних засобів, не створюючи небезпеки для інших учасників дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня пізно ввечері у Києві під час нелегальних автоперегонів загинув Сергій Чекашкін, директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Крім нього, загинули ще двоє людей.

За повідомленням очевидців, автоперегони відбувалися на вулиці Бажана у Києві, одразу за Південним мостом.