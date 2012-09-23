У нелегальних автоперегонах у Києві загинув чиновник Мінекономрозвитку

Крім нього, загинули ще двоє людей. Трагедія стала наслідком нелегальних автоперегонів, повідомляє ТВі.

Як свідчать очевидці на форумі http://moto.kiev.ua, автоперегони організували на вулиці Бажана у Києві, відразу за Південним мостом: "Організатори виходили у жилетках з паличками, схожими на даішні, і зупиняли весь потік машин на вул. Бажана. І ганялися по 5-7 заїздів, пропускали машин 50 і знову перекривали. Пробка була дуже велика..."

Близько першої години ночі нарешті з`явилися автомобілі ДАІ, і організатори перегонів були змушені перебратися далі, на бориспільську трасу. Наразі відомо, що разом із Чекашкіним в автомобілі Dodge Viper SRT10 був ще пасажир, який знімав перегони на відео. Вони обоє загинули, коли змагаючись із Ferrari, уже поруч з фінішем Dodge Viper вдарився об відбійник і кілька разів перевернувся.

Коли на місце ДТП уже прибули медики сталося ще одне нещастя. На повній швидкості у карету швидкої допомоги врізався мотоцикліст, який загинув на місці.

38-річний Сергій Чекашкін очолював департамент фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Він також входив до Наглядових рад Ощадбанку і Державної іпотечної установи. До осені 2010 року був заступником голови Державної податкової служби України.

До особистого автопарку чиновника, який був активним учасником і організатором вуличних перегонів, окрім Dodge Viper SRT10 (близько $160 тис.), на якому він розбився, входили ще кілька спортивних авто (Ford Mustang GT, Ford Mustang, Jeep Grand Cherokee SRT8 Hennesy, Nissan GT-R), а також кілька спортивних мотоциклів.