На Андріївському узвозі новий конфлікт

Відповідно до цього розпорядження повноваження з організації постійно діючої виставки-ярмарку на історичній вулиці передані органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Андріївський узвіз”.

Про це приватний підприємець, громадський активіст Сергій Ващук заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 23 травня «Олександром Поповим видано таке розпорядження, де всі повноваження з благоустрою на Андріївському узвозі і дозвільної документації передаються вуличному комітету «Андріївський узвіз» на чолі з паном Хаматовим».

«Від цього терміну припиняють нам видавати офіційні дозволи на здійснення комерційної діяльності на Андріївському узвозі, а тим часом пан Хаматов (Віктор Хаматов – голова ОСН «ВК «Андріївський узвіз» - УНІАН) всіх заставляє, щоб всі йшли з ним заключали договір з благодійним внеском на його рахунок, щоб проводити комерційну діяльність, з чим ми не згодні», - заявив підприємець з Андріївського узвозу.

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За його словами, частину підприємців влаштовують такі умови, «бо можна заплатити лише 100 грн на місяць за одне місце, а податок та внесок до Пенсійного фонду вже буде відсутній...»

Активіст додав, що частина підприємців з Андріївського узвозу ще на початку року сплатила кошти за дозвіл здійснювати свою діяльність протягом всього року відповідному органу міської влади у Подільському районі, але й від них вимагають платити внески у благодійний фонд.

С.Ващук наголосив, що майже всі художники та підприємці з Андріївського узвозу все ж вважають, що краще знову отримати офіційні дозволи на ведення підприємницької діяльності на узвозі та сплачувати свої внески безпосередньо до міського бюджету, минаючи «посередників» у вигляді благодійного фонду.

“Вимога в нас одна – перевести в правову площину, щоб ми співпрацювали не з приватною особою, не платили благодійний внесок, а співпрацювали з державою”, - наголосив С.Ващук.

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Він повідомив про підготовку підприємцями відповідного листа-звернення до голови КМДА О.Попова з пропозицією переглянути розпорядження №850 від 23 травня поточного року “Про організацію постійно діючої виставки-ярмарку на Андріївському узвозі”.

Присутній на прес-конференції юрист Віктор Кобилянський наголосив, що від підприємців та митців «дійсно вимагають гроші у вигляді благодійних внесків, причому на регулярній основі, тобто пропонують відповідний договір підписати».

«Платите ці гроші і натомість вам дозволяють працювати на Андріївському узвозі», - підкреслив він.

В.Кобилянський назвав дії ВК “Андріївський комітет” не правомочними.

“Вуличний комітет “Андріївський узвіз”, як орган самоорганізації населення, не має повноважень збирати гроші, здійснювати комерційну діяльність. Але тут гроші навіть не він збирає, а є окремий благодійний фонд – ще одна юридична особа, пов’язана з паном Хаматовим”, - сказав юрист, продовжуючи акцентувати увагу на тому, що підприємцям, які відмовляються це робити, загрожують, що «вони не працюватимуть на узвозі, що їхні місця віддадуть іншим особам».

Крім того, він зазначив, що, згідно з законодавством, вуличні комітети можуть створюватися тільки в місцях індивідуальної забудови приватного сектору, а Андріївський узвіз не є таким місцем.

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Також В.Кобилянський звернув увагу, що, відповідно до рішення Київради про створення ВК “Андріївський комітет”, він діє в межах території будинків №№2, 2б, 2в, 3, 11, 22-а, 30, 34. Тобто цей комітет об’єднує меншу частину будинків Андріївського узвозу, тому надання йому повноважень, які поширюються на всю вулицю, виглядає нелогічним.

Як інформувалось на прес-конференції, відповідні звернення щодо ситуації з вуличним комітетом підприємці вже відправили у Генеральну прокуратуру, КМДА, Подільську РДА, міліцію, але з усіх відомств підприємці отримали поки «банальні відписки».