У Ахметова зібрали 11 знавців Андріївського узвозу (список)

Як зазначається к повідомленні, з 172 кандидатів шляхом голосування на сайті проекту було відібрано 11 осіб.

Зокрема, до Громадської палати ради увійдуть: архітектор Петро Маркман, історик Михайло Кальницький, директор «Музею однієї вулиці» Дмитро Шльонський, громадський активіст і журналіст Ігор Луценко, галерист Євген Карась, екскурсовод Владислава Осьмак, культуролог Олексій Коган, диригент Герман Макаренко, історик і філософ Мирослав Попович, директор музею Михайла Булгакова Людмила Губіанурі, художник Лесь Подерв’янський. Усі кандидати надали попередню згоду на участь у раді.

У компанії уточнили, що саме вони і оберуть концепцію проекту, а також контролюватимуть його реалізацію.

За словами координатора ради Юлії Філоненко, найближчим часом буде опубліковано положення про суспільно-експертну раду і процедуру вибору проекту.

Перше засідання Громадської палати буде проведене до кінця липня.

У прес-службі пояснили, що громадсько-експертна рада складається з двох палат - Громадської і Експертної. На першу палату покладена функція вибору концепції проекту. Друга, яка складається з архітекторів, обирається експертним середовищем шляхом прямого голосування. На підставі рекомендацій Суспільної палати, Експертна розробить завдання на проектування майбутнього центру.

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Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту по вул. Флорівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві.

Раніше компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торговельно-офісного центру (ТОЦ) на вул. Флорівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві після того, як ситуація зі знесенням трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого резонансу.

Влада Києва запропонували власникові землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівлю вулиці.

10 квітня низка ЗМІ повідомили, що Андріївський спуск втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесені будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10-а і нижче.

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Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Килим» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Флорівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).