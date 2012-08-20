Кияни намагаються зберегти художні майстерні на Андріївському узвозі

Постійна комісія Київради з питань культури та туризму вимагає експертизи цінності будівлі №18 на Андріївському узвозі.

Як говориться в повідомленні прес-служби Комісії, відповідне звернення до Департаменту національної культурної спадщини та Головного управління охорони культурної спадщини КМДА направив її голова Олександр Бригинець.

У Комісії інформують, що небайдужі до долі Андріївського узвозу кияни звернулися з ініціативою надати художнім майстерням, які розташовані у будинку на вул. Андріївський узвіз, 18, статус пам’яток та перетворити у Музей ювелірного мистецтва. За даними представників громади, у флігелі на Андріївському узвозі, 18 діяла знаменита ювелірна майстерня Йосипа Хомовича Рєбєнка, де виготовлялися, крім іншого, церковні ритуальні речі для Києво-Печерської Лаври.

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Голова комісії інформує, що 1879 року тут знаходилася садиба, що належала купцю Дементію Жукову, потім – колезькому секретарю Якову Мощинському. “З 1880 року власниками її була родина Ярославських. З того часу в цьому будинку побувало чимало відомих людей. Внутрішню стіну біля його сходів було прикрашено панно художника І. Білібіна, який брав участь у розписі Володимирського собору”, - зазначив О.Бригинець.

За його словами, якщо експертиза підтвердить свідчення щодо цінності цих будівель, то це унеможливить їх знищення та запустить механізм надання їм статусу пам’яток.

Депутат нагадав, що на сьогодні триває суд щодо законності отримання земельної ділянки нинішнім власником будівель, який хоче звести тут висотку. Приміщення на вул. Андріївський узвіз, 18, було продане приватним структурам у 2007 році, всупереч праву Спілки художників, як орендаря, викупити цю будівлю, реконструкцію якої готові були здійснити інвестори. Дане приміщення Національна спілка художників орендувала з 1982 року.