Господиня будинку та юнак загинули в колодязі
04:31, 09 жовтня 2012Суспільство
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В Одеській області двоє осіб загинули від отруєння парами сірководню при спробі почистити криницю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався у селі Михайлівка по вулиці Радянській на території приватного господарства.
«При спробі почистити криницю глибиною приблизно 10 м отруїлись парами сірководню та загинули 2 людей: 48-річна господарка будинку та 17-річний юнак», - йдеться в повідомленні.
Для вилучення загиблих з колодязя залучалось пожежно-рятувальне відділення міста Сарата ГТУ МНС в Одеській області. Рятувальники в апаратах для захисту органів дихання вилучили за допомогою мотузок тіла загиблих з колодязя, зазначається в повідомленні.
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