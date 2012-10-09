Господиня будинку та юнак загинули в колодязі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався у селі Михайлівка по вулиці Радянській на території приватного господарства.

«При спробі почистити криницю глибиною приблизно 10 м отруїлись парами сірководню та загинули 2 людей: 48-річна господарка будинку та 17-річний юнак», - йдеться в повідомленні.

Для вилучення загиблих з колодязя залучалось пожежно-рятувальне відділення міста Сарата ГТУ МНС в Одеській області. Рятувальники в апаратах для захисту органів дихання вилучили за допомогою мотузок тіла загиблих з колодязя, зазначається в повідомленні.