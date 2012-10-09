Захарченко: «Караванський стрілець» готувався вбивати заздалегідь

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

За словами міністра, правоохоронці зараз з'ясовують, що могло штовхнути чоловіка на такий кривавий злочин.

"Ви бачите, що моральний і психологічний стан цієї людини був такий, що людина готова була розпочати постріли. Наприклад, якщо її затримали б за те, що він просто зберігав вогнепальну зброю. За це так, дійсно, це злочин, це заборонено законом - але ж відповідальність не така. А людина морально була готова скоїти це", - сказав В.Захарченко.

За його словами, спеціалісти МВС досліджують, що могло спричинити такий психологічний стан у вбивці, щоб "він розпочав полювати".

Також міністр зазначив, що під час проведення слідчих дій з'ясувалося – у чоловіка було обладнання для виготовлення патронів. "Я вже казав про те, що на його пістолеті був спеціальний прилад для уловлювання гільз після відстрілу. Відповідно також людина готувалась, щоб на місці якомога менше залишити після себе слідів зі скоєного злочину", - додав міністр.

На запитання, чи був вилучений під час обшуку у помешканнях підозрюваного Ярослава Мазурка пістолет, з якого вбили охоронців у столичному ТРЦ «Караван», В.Захарченко відповів, що це таємниця слідства, однак запевнив, що МВС не приховує від ЗМІ ніякої інформації.