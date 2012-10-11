Податкова міліція з початку року зібрала до бюджету понад 3 млрд гривень

Про це заявив перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач на оперативній нараді щодо результатів роботи податкової міліції за дев’ять місяців 2012 року.

Також, за словами начальника податкової міліції, цього року було попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму майже 1 млрд. грн., з незаконного обігу вилучено товарів на суму 650 млн. грн. Виявлено понад 3,4 тис. злочинів у сфері оподаткування, до суду направлено кримінальних справ по 2 тис. злочинах.

Загалом на сьогодні, по всіх кримінальних справах, що порушено та розслідуються за матеріалами податкової міліції відшкодовано до бюджету понад 1,3 млрд. гривень.

«Якщо ми прагнемо побудувати податкову службу європейського зразка перш за все потрібно змінювати мислення і брати за основу європейські приклади, , - сказав під час свого виступу Андрій Головач, – приємно відмітити що податкова міліція має вагомий авторитет не лише в Україні, а й у колег з Європи та світу».

За словами Андрія Головача, професійне ставлення до виконання свої обов’язків – шлях до забезпечення виконання завдань, поставлених Президентом України перед податковою міліцією.

«Сьогодні ми маємо показати наш високий професійний рівень, як керівництву країни і нашим громадянам, так і світовій спільноті». - зазначив Андрій Головач.