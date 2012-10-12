На Хмельниччині четверо засуджених під час етапування порізали собі вени

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, інцидент трапився у четвер.

За даними прокуратури, засуджені нанесли собі різані рани передпліччя лівої руки лезами від одноразових станків для бриття не бажаючи етапуватись до слідчого ізолятора.

Поранені засуджені були доставлені до медичної частини Райківецької ВК №78, де їм надано медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

За вказаним фактом, прокуратурою Хмельницького району проводиться перевірка.