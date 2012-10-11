Керівників Лук’янівського СІЗО відсторонили від роботи

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області.

«На час проведення службового розслідування керівництво СІЗО відсторонено від своїх обов’язків», - зазначили в управлінні.

Як повідомлялося, у Лук’янівському СІЗО 5 жовтня о 23.00 один з ув’язнених вбив іншого у камері.

Шевченківським райуправлінням міліції 6 жовтня було порушено кримінальну справу стосовно ув’язненого СІЗО за фактом вбивства співкамерника (ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство).

У свою чергу прокурор Києва доручив Управлінню ДПтС в Києві та Київській області провести службове розслідування стосовно керівництва Лук’янівського СІЗО у зв’язку із вбивством ув’язненого.