Керівників Лук’янівського СІЗО відсторонили від роботи
12:43, 11 жовтня 2012Суспільство
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Начальника Лук’янівського СІЗО та його заступників із сьогоднішнього дня відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування причин та обставин вбивства ув’язненого.
Лук`янівське СІЗО
Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області.
«На час проведення службового розслідування керівництво СІЗО відсторонено від своїх обов’язків», - зазначили в управлінні.
Як повідомлялося, у Лук’янівському СІЗО 5 жовтня о 23.00 один з ув’язнених вбив іншого у камері.
Шевченківським райуправлінням міліції 6 жовтня було порушено кримінальну справу стосовно ув’язненого СІЗО за фактом вбивства співкамерника (ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство).
У свою чергу прокурор Києва доручив Управлінню ДПтС в Києві та Київській області провести службове розслідування стосовно керівництва Лук’янівського СІЗО у зв’язку із вбивством ув’язненого.
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