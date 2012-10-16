У Києві 20 жовтня стартує 42-а «Молодість»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, цьогорічний фестивальний центр – кінотеатр «Київ», іншими фестивальними локаціями обрано кінотеатри: «Жовтень», «Кінопанорама», «Кінопалац», «Київська Русь» та культурно-освітній центр «Майстер клас».

Церемонія відкриття 42-го МКФ «Молодість» відбудеться 20 жовтня о 19.00 в Національній опері України. Відкриється фестиваль німою відреставрованою стрічкою «Шкурник» Миколи Шпиківського (1929 рік), яка демонструватиметься у супроводі симфонічного оркестру. Свого часу картина була заборонена. Сюжетом фільму у рівній мірі висміюються бюрократизм, фанатичність та абсурдизм більшовиків і клептократична пихатість білих – один із небагатьох прикладів української ранньої кінокомедії, стверджують кінокритики.

У конкурсній програмі фестивалю: «Студентські фільми», «Перші короткометражні стрічки», «Перші повнометражні ігрові фільми», «Українська панорама».

Оцінюватиме конкурсантів: головне міжнародне журі, міжнародне журі кінопреси FIPRESCI, екуменічне журі та міжнародне журі кіноклубів. Також вручатиметься приз глядацького журі. Символ кіноподії – «Скіфський олень», гран-прі фестивалю.

За даними КМДА, розмаїтою є і позаконкурсна програма фестивалю, а саме: French connection (франкомовне кіно), German wave (німецькомовне кіно), Нове російське кіно, Скандинавська панорама, Довгі ночі короткого метру (Франція, Німеччина, Швейцарія), Фестиваль фестивалів, Cinergy, Sunny Bunny, 2012. Кіно про кінець світу.

До уваги глядачів також ретроспективи: Богдан Ступка, Артур Ліпсет, Мілош Форман, Ален Роб-Грійє.

Крім того, «Молодість» запрошує на спеціальні події: «Пліч-о-пліч» Крістофера Кінеллі; «Марлі» Кевіна Макдональда; «Аппасіоната» Крістіана Лабхарта; Ретроспектива Теодора Ушева; Спеціальний показ Іржі Трнка.

Також з 21 до 27 жовтня у рамках фестивалю триватиме майстерня талантів та четвертий міжнародний ринок кінопродукції Molodist Boat Meeting (25-26 жовтня).

Фестиваль відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно та КМДА.