Янукович обіцяє вирішити екологічні проблеми Луганщини
03:03, 17 жовтня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович обіцяє, що держава приділятиме належну увагу вирішенню екологічних проблем Луганської області.
Про це він сказав в інтерв’ю представникам ЗМІ в Луганську, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
В.Янукович, зокрема, зазначив, що нині з держбюджету виділяються кошти на програму очищення ріки Сіверський Донець. «Ця програма здійснюється вже зараз… Ми в обов’язковому порядку будемо очищувати річку Сіверський Донець та її басейн - це стосується водоймищ, каналів тощо», - сказав Президент.
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