Янукович обіцяє вирішити екологічні проблеми Луганщини

Про це він сказав в інтерв’ю представникам ЗМІ в Луганську, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.Янукович, зокрема, зазначив, що нині з держбюджету виділяються кошти на програму очищення ріки Сіверський Донець. «Ця програма здійснюється вже зараз… Ми в обов’язковому порядку будемо очищувати річку Сіверський Донець та її басейн - це стосується водоймищ, каналів тощо», - сказав Президент.