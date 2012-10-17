Завтра у Києві - сильний вітер

Завтра вночі на Лівобережжі, вдень у східних області України та на Сумщині очікуються невеликі дощі.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях 1-6° тепла, у Криму та східній частині 10-14°, на решті території 6-11°, вдень 13-18°, на півдні до 22°.

У Київській області у четвер вночі місцями очікуються невеликі дощі, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Києві завтра вночі місцями невеликі дощі, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.