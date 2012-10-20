З Дарницького вокзалу евакуювали близько тисячі пасажирів

Усіх пасажирів, близько тисячі людей, було евакуйовано, передає «Сегодня».

На місце події прибули спецавто МНС і «швидка».

За інформацією «Сегодня», чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування, було оперативно затримано. Наразі він дає свідчення.

Рух поїздів станом на 09.20 відновлено частково.

Дарницький вокзал розташований на лівому березі Києва, він приймає електрички обласного значення. З березня цього року в Дарниці почали здійснювати першу зупинку поїзди, які прямують до столиці з Донецька і Одеси.