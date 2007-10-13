Янукович назвав попередню причину вибуху газу

Попередня причина вибуху газу в 10-поверховому житловому будинку Дніпропетровська – аварія на газорозподільчому підприємстві. Про це заявив журналістам прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, який сьогодні відвідав місце трагедії.

Як передає коресподент УНІАН, за словами прем’єра, саме аварія могла спричинити підвищення тиску газу у мережі, що обслуговує житловий масив Перемога.

Зі слів В.ЯНУКОВИЧА, він вислухав скарги про несвоєчасне реагування газової служби на виклики користувачів газу цього житлового масиву.

Прем’єр нарікаючи, що в нього дуже мало часу на спілкування з журналістами, повідомив, що наразі на розборі завалу житлового будинку задіяно потужний кран, що має зрушити з місця бетонні перекриття. Він уточнив, що за даними МНС, під перекриттями можуть перебувати ще двоє людей. Надії на те, що вони живі, практично немає.

За останніми даними МНС, від вибуху загинули 9 людей, 21 людина госпіталізовані, з них троє дітей. Зруйновано 96 зі 160 квартир будинку.

У мікрорайоні довкола зруйнованого будинку до цього часу не подано електроенергію та газ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 5 млн. грн. для постраждалих мешканців зруйнованого будинку.