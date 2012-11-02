Фермер із чотирма ножовими пораненнями встиг покликати односельців

Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, 27 жовтня невідомий з ножем у руках вчинив напад на 43-річного фермера, коли той повернувся з роботи, поставив машину і попрямував у будинок. Злочинець завдав господареві будинку чотири поранення в живіт, а також порізав під час боротьби руки своєї жертви. Проте поранений фермер чинив сильний опір і нападник кинувся втікати.

Фермер подзвонив по мобільному телефону кільком односельцям, які спільними зусиллями зуміли затримати зловмисника, який прибув у село з Овідіопольського району області, і здали його співробітникам міліції.

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Як повідомили УНІАН у Балтській райлікарні, фермера госпіталізували з тяжкими ножовими пораненнями в ділянку грудей і живота, йому довелося зробити операцію з видалення селезінки, проте життя йому медикам вдалося врятувати.

Щодо підозрюваного в замаху на вбивство фермера слідчим Балтського РВВС того ж дня, 27 жовтня, порушено кримінальну справу згідно з ознаками ст. 121 (завдання тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Мотиви і обставини злочину з'ясовуються. Затриманий перебуває під охороною міліції на лікуванні в Одеській обласній лікарні, оскільки при затриманні селяни також заподіяли йому тілесні ушкодження.

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Як повідомляв УНІАН, це вже четвертий напад на фермерів Одеської області за останні місяці. Проте нікого з грабіжників, що зробили напади, співробітники міліції поки що не затримували.