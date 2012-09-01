Грабіжники всю ніч катували сім'ю фермера, вимагаючи гроші і коштовності

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «сімейне подружжя не тільки били, а й застосовували жорстокі тортури». Під ранок злочинці залишили фермерський будинок, прихопивши знайдені цінності, а побите і покалічене подружжя «швидка допомога» доставила в лікарню.

Міліція веде пошук злочинців.