Грабіжники всю ніч катували сім'ю фермера, вимагаючи гроші і коштовності
16:27, 01 вересня 2012Суспільство
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Сьогодні вночі четверо грабіжників у масках проникли в приватний будинок голови фермерського господарства в селі Новокарбівка Любашівського району Одеської області і до ранку катували його і дружину, вимагаючи видати грошові заощадження і коштовності.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «сімейне подружжя не тільки били, а й застосовували жорстокі тортури». Під ранок злочинці залишили фермерський будинок, прихопивши знайдені цінності, а побите і покалічене подружжя «швидка допомога» доставила в лікарню.
Міліція веде пошук злочинців.
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