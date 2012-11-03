Чоловік на ринку продавав батьківську шаблю

Як повідомили у Донецькому міськуправлінні міліції, правоохоронці з'ясували, що 47-річний безробітний житель довгий час зберігав холодну зброю, що дісталася в спадок від батька, - сталева шабля лежала у нього в коморі. Потребуючи коштів, чоловік вирішив її продати на ринку.

Торговця побачили співробітники міліції.

За словами правоохоронців, ніяких дозвільних документів на носіння холодної зброї чоловік не мав. Отже стосовно нього було порушено кримінальну справу за ч2. ст.263 КК України (носіння, виготовлення, ремонт або збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Максимальне покарання, згідно із санкцією цієї статті, передбачає позбавлення волі строком до 3 років.

У міліції відзначили, що затриманий раніше чотири рази був судимий - в основному за незаконний оборот психотропних речовин, і лише рік як звільнився з місць позбавлення волі.