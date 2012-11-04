У Києві на Лісовому масиві вимкнули опалення

У Києві в Деснянському районі на Лісовому масиві в низці будинків вимкнуто опалення через прорив тепломережі.

Як повідомили УНІАН в диспетчерській службі Комунального господарства Деснянського району, «наразі на місці аварії працюють служби «Київенерго». В диспетчерській службі пообіцяли ліквідувати наслідки прориву теплотраси і увімкнути опалення в житлових будинках до 24:00 5 листопада.

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