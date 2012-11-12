На закупівлі німецького газу Нафтогаз зможе економити до $ 1,7 млрд на рік

Джерело "Комерсанта-Україна" в Міненерго розповіло, що збільшення імпорту німецького газу відбудеться за рахунок розширення технічних можливостей насосних станцій на кордоні з Польщею.

"Ми знайшли технічні можливості для цього. За умови інвестицій у розмірі $10-12 млн ми розширимо імпортні можливості з 4 (планований обсяг закупівлі в цьому році - УНІАН) до 12 млрд кубометрів на рік на прийом газу з Польщі", - заявив співрозмовник.

Також джерело розповіло, що вартість газу, що поставляється через Польщу, складе близько $360 за тис. кубометрів при ціні російського газу в наступному році вище $430 за тис. кубометрів.

"Таким чином, імпорт кожного мільярда кубометрів газу приносить економію в $30 млн", - зазначило воно.

У RWE повідомили, що зараз угоду про постачання газу через Польщу підписана до початку травня, але вона має бути продовжена до кінця наступного року. У Міненерго кажуть, що до кінця 2013 року розраховують поставити до 8 млрд кубометрів газу, скоротивши при цьому поставки з Росії з 27,5 до 19,5 млрд кубометрів.

Експерти підрахували, що економія "Нафтогазу" може досягти $1,7 млрд на рік.

Заява про зниження обсягів закупівлі газу у Росії викликало очікувану критику з боку "Газпрому".

"Україна і без того не вибирає весь обсяг російського газу, передбачений контрактом. Раніше нам казали, що це відбувається через зниження споживання газу, спричиненого проблемами в українській економіці. Зараз же з'ясовується, що, не виконавши контракт з нами, "Нафтогаз" шукає обсяги на стороні. Це неприйнятно", - заявили в російській монополії.

"Якщо ключовий для нас український ринок буде скорочуватися такими темпами, ми не виключаємо можливості оскаржити навіть нинішнє скорочення закупівель в суді", - сказали в Газпромі.

Втім, експерти нагадали, що підписані в Харкові в 2010 році доповнення до контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" виключають можливість призначати штрафи за зниження обсягів закупівлі газу.

"Це значно послаблює шанси "Газпрому" в суді у випадку, якщо він подасть позов за невиконання контракту", - вважає керуючий партнер Astapov Lawyers Андрій Астапов.