Німці обіцяють Україні 5 млрд кубометрів газу

Німецький трейдер RWE Supply & Trading у найближчі шість місяців може поставити в Україну через Польщу до 5 млрд кубометрів газу, повідомила польська Gazeta Wyborcza (GW) у п'ятницю.

"Німецький концерн підтвердив GW, що підписав рамкову угоду на поставки в Україну до 5 млрд кубометрів газу до травня 2013 року. Пізніше контракт може бути продовжено", - зазначає газета.

За її даними, RWE, яка почала поставки палива в Україну через польську газотранспортну систему, з листопада поточного року до січня 2013 року повинна поставити українському "Нафтогазу" до 56 млн кубометрів газу.

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Газета також написала з посиланням на російський портал РБК, що Україна купуватиме газ RWE за 360-390 доларів за тисячу кубометрів. При цьому російський газ за прямим контрактом із "Газпромом" у 4-му кварталі обходиться Україні в 432 долари за тисячу кубометрів.

У газеті також повідомляється, що міністр державного майна Микола Будзановський заявив, що Польща завдяки отриманій на початку цього тижня знижці на російський газ купуватиме його "значно дешевше 500 доларів" за тисячу кубометрів. За даними видання, до знижки російське "блакитне паливо" обходилося полякам 575 доларів за тисячу кубометрів.

Gazeta Wyborcza зазначила, що Україна почала поставки газу із Західної Європи вперше в своїй історії.

"Це безпрецедентна подія. Раніше Україна імпортувала газ лише з Росії. Тепер знайшла на Заході конкуренцію для «Газпрому»", - написала одна з найбільш авторитетних польських щоденних газет.

Як повідомляв УНІАН, українська влада вирішила купувати паливо в Європейському Союзі, заявляючи, що воно обходитиметься країні дешевше, ніж за діючим контрактом із "Газпромом", згідно з яким за перші три квартали поточного року ціна палива варіювалася в межах 416-426 доларів.

Оператор польської газотранспортної системи Gaz-System повідомив УНІАН про підписаний контракт на транспортування газу RWE до України через пункт "Хермановіце", відмовившись уточнити термін його дії, але зазначивши, що вільні потужності, запропоновані на цьому напрямку, становлять до 4 млн кубометрів на добу або теоретично майже 1,5 млрд кубометрів на рік.

Водночас компанія зазначила, що поставки через цей пункт можуть "перериватися" в разі несприятливого розподілу газу в польській газотранспортній мережі.

Довідка УНІАН. "Нафтогаз України" в травні 2012 року підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на поставки газу, не оголосивши запланованих обсягів, які українська компанія могла б купити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про поставки в листопаді-грудні цього року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в обсягах імпорту газу в Україну.

У вересні ц.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи обсягом від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсной схеми роботи трубопроводів.