Міжнародне ножове шоу «Сталева грань» 17-18 листопада в Києві

17 листопада 2012 року об 11.00 відбудеться офіційне відкриття в Україні IX Міжнародного ножового шоу «Сталева грань» - свята краси і величі клинкових виробів. Захід пройде у виставковій залі Торговельно-промислової палати України. (Київ, вул.Велика Житомирська,33)

Головною особливістю «Сталевої грані» є можливість для всіх відвідувачів ознайомитись з роботами кращих майстрів ножової справи з України, ближнього і далекого зарубіжжя, особисто зустрітися з відомими колекціонерами, майстрами і знавцями клинкових виробів, побачити унікальну зброю минулих століть і дізнатися про її історію, а також ознайомитися зі світовими тенденціями ножового ринку на 2013 рік.

На виставці відбудеться презентація колекції ножів-талісманів, що відповідають астрологічній карті знаків зодіаку - це вироби які принесуть удачу в 2013 році і захистять від пророцтв грудня 2012 року.

В рамках шоу будуть проведені «Вибори 2012: «Легендарна особистість «Сталевої грані» і «Краща фотографія на шоу», в яких учасниками виборчого процесу будуть навіть діти. Кожному учаснику і відвідувачу шоу будуть видані виборчі бюлетені, надані списки кандидатів і голосування пройде шляхом опускання виборчого бюлетеня в урну.

Спеціально на «Сталеву грань» прибудуть українські полярники, які розкажуть про останні і найнезвичайніші події, що сталися з ними під час зимівель в Антарктиді на станції "Академік Вернадський".

Вперше в Україні, в одній з приватних колекцій, яка представлена на шоу, буде демонструватися меч спадкоємця австрійського престолу кронпринца Рудольфа Габсбурга. Крім історичної цінності, унікальність меча полягає в тому, що він є сталевим «свідком» однієї з найдивовижніших і трагічних історій кохання кінця XIX століття між спадкоємцем австрійського престолу і румунської баронесою Марією Вечера.

Також, в програмі шоу можна буде побачити і оцінити майстерність ножевиків, лицарів, фехтувальників, ратників, майстрів перукарського мистецтва, кулінарів, стрільців з луку, представників українських шкіл бойових мистецтв та ін. У «Місті майстрів», де свої професійні досягнення наочно продемонструють майстри ножової, ковальської та гончарної справи, заплановано проведення майстер-класів та лекцій від кращих представників народних ремісників, а гостям буде надана можливість спробувати щось зробити самим.

В рамках ножового шоу працюватиме комісія Національного проекту Книги рекордів України (акредитований партнер Книги рекордів Гіннеса).

На честь Дня студента на ножовому шоу будуть проведені конкурси з призами. Для участі в конкурсі необхідно пред'явити організаторам студентський квиток.

Для всіх представників ЗМІ, які пройшли акредитацію, підготовлені подарунки та відбудеться розіграш призів, приурочений до Дня Телебачення, фото, радіо та зв'язку.

Акредитація : (050) 566 63 16

Для відвідувачів «Сталева грань» буде працювати:

Київ, вул.Велика Житомирська, 33

17 листопада 11.00 – 19.00,

18 листопада 10.00 – 18.00

Повна програма IX Міжнародного ножевого шоу «Сталева грань»: http://steeledge.com.ua/proekt.html