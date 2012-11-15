Депутату дали півтора роки за те, що зламав щелепу колезі

Як передає кореспондент УНІАН із залу суду, суддя Ліна Обревко постановила, що І.Мітюков також повинен виплатити 13 тис 230 грн матеріальної і 20 тис грн моральної шкоди Сергію Гаріфову, а також 16 тис 390 грн за відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого у третій міській лікарні .

І.Мітюков був узятий під варту прямо в залі суду.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня під час сесії Автозаводської райради депутат І.Мітюков зламав щелепу колезі, начальнику управління благоустрою та екології міськвиконкому С.Гаріфову. За словами депутатів, І.Мітюков повісив свій піджак на крісло С.Гаріфова, а той зробив йому зауваження. У відповідь І.Мітюков вдарив С.Гаріфова. Пізніше називалися й інші можливі причини інциденту: від особистої образи до бізнес-інтересів обох чоловіків.

Після інциденту проти депутата І.Мітюкова прокурор Полтавської області Андрій Миронов порушив кримінальну справу за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та хуліганство.

Прокурор Інна Семеняченко сьогодні в ході судового процесу попросила для засудженого покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

С.Гаріфов також наполягав на максимальному терміні покарання. Раніше в позові він також просив стягнути з І.Мітюкова 13 тис 230 грн матеріального і 1 млн грн морального відшкодування.