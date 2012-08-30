Депутат через піджак зламав щелепу колезі-однопартійцю

Про це повідомив журналістам на засіданні депутатської комісії райради з етики її голова Віктор Крук.

«Я особисто не бачив інциденту, проте депутати, які були ближче до точки конфлікту, розповіли про те, що трапилося. За їх словами, Мітюк повісив свій піджак на крісло Гаріфова, а той зробив йому зауваження. У відповідь Мітюк ударив Гаріфова. Колеги-депутати миттєво зупинили Мітюка і вивели із залу. Через деякий час вони повернулися до залу засідань, а депутат Мітюк на сесію не пішов», - сказав В.Крук.

Після сесії С.Гаріфов звернувся до лікарні, де йому поставили діагноз - перелом щелепи і, попередньо, - струс головного мозку.

Лікарі повідомили про інцидент міліцію, яка почала перевірку. У міліції повідомили, що порушити справу проти депутата, за наявності доказів, може прокурор області.

Сьогодні до нього звернулися члени комісії з депутатської етики Автозаводської райради.

В. Крук також зазначив, що члени комісії раніше вже розглядали скарги на депутата Мітюка.

«Він грубо ставився до працівників оргвідділу, нецензурно лаявся», - розповів В.Крук.

Дії свого колеги засудили також його однопартіці.

«Після сесії ми виключили його зі складу фракції «Батьківщина”. Тепер він буде позафракційним депутатом”, - сказав депутат райради Руслан Проценко.

Сам І.Мітюк коментувати журналістам цю ситуацію відмовився.