У київської міліції - новий начальник
18:42, 19 листопада 2012Суспільство
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Київську міліцію очолив екс-керівник ГУБОЗу Валерій Коряк.
Валерій Коряк тепер очолює київську міліцію
Сьогодні наказом міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка на посаду начальника ГУ МВС України у місті Києві було призначено Валерія Коряка, який досі обіймав посаду начальника ГУБОЗ МВС України.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
В.Коряк змінив на посаді Олексія Крикуна, якого іншим наказом міністра призначено начальником Департаменту громадської безпеки МВС України.
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