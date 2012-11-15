Міліція хоче, щоб журналістські посвідчення скасували

16:41, 15 листопада 2012
Політика
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Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею запровадження єдиних прес-карт для журналістів.

Бритоголові журналісти. Фото Мустафа Найєм

Як повідомляє «Телекритика», про це сказав під час круглого столу «Сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України та працівниками ЗМІ» заступник керівника прес-служби МВС Сергій Бурлаков.
Правоохоронці вважають, що багато проблем у спілкуванні з представниками медіа виникають через фальшиві журналістські посвідчення.

«Міністерство внутрішніх справ однозначно підтримує ідею введення єдиних прес-карт, оскільки це суттєво полегшить процес ідентифікації журналістів і миттєво зніме безліч проблемних моментів, які зараз існують», - сказав він.

За словами С.Бурлакова, без скасування журналістських посвідчень, які видаються редакціями ЗМІ, немає сенсу додатково вводити єдину прес-карту. Адже наразі однією з ключових проблем, з якою зіштовхуються правоохоронці, є або видача редакційних посвідчень людям, які журналістами насправді не працюють, або ж видача посвідчень від неіснуючих чи незареєстрованих видань. На місці події, коли людина пред'являє таке посвідчення, у правоохоронців не завжди є можливість і час, аби його перевірити.

«Єдина прес-карта має вирішити насамперед цю проблему. Звісно, постає питання критеріїв, за якими ця карта має видаватися. Особисто мені подобається французька модель - там прес-карту отримують співробітники офіційно зареєстрованих ЗМІ і ті, кому журналістська діяльність приносить понад 50% основних доходів», - додав С.Бурлаков.

Він зауважив, що для того, аби система запрацювала, окрім введення самих прес-карт необхідно внести відповідні зміни до законодавства. Зокрема, прирівняти Інтернет-видання до засобів масової інформації, скасувати редакційні посвідчення, внести норми щодо єдиної прес-карти, умов її видачі.

В той же час виконавчий директор ІМІ Вікторія Сюмар вважає, що зміни слід впроваджувати поступово і на перших етапах введення єдиної прес-карти мають діяти й редакційні посвідчення.

Нагадаємо, що над впровадженням єдиної національної прес-карти наразі працюють НСЖУ та НМПУ.

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