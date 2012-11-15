Міліція хоче, щоб журналістські посвідчення скасували

Як повідомляє «Телекритика», про це сказав під час круглого столу «Сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України та працівниками ЗМІ» заступник керівника прес-служби МВС Сергій Бурлаков.

Правоохоронці вважають, що багато проблем у спілкуванні з представниками медіа виникають через фальшиві журналістські посвідчення.

«Міністерство внутрішніх справ однозначно підтримує ідею введення єдиних прес-карт, оскільки це суттєво полегшить процес ідентифікації журналістів і миттєво зніме безліч проблемних моментів, які зараз існують», - сказав він.

За словами С.Бурлакова, без скасування журналістських посвідчень, які видаються редакціями ЗМІ, немає сенсу додатково вводити єдину прес-карту. Адже наразі однією з ключових проблем, з якою зіштовхуються правоохоронці, є або видача редакційних посвідчень людям, які журналістами насправді не працюють, або ж видача посвідчень від неіснуючих чи незареєстрованих видань. На місці події, коли людина пред'являє таке посвідчення, у правоохоронців не завжди є можливість і час, аби його перевірити.

«Єдина прес-карта має вирішити насамперед цю проблему. Звісно, постає питання критеріїв, за якими ця карта має видаватися. Особисто мені подобається французька модель - там прес-карту отримують співробітники офіційно зареєстрованих ЗМІ і ті, кому журналістська діяльність приносить понад 50% основних доходів», - додав С.Бурлаков.

Він зауважив, що для того, аби система запрацювала, окрім введення самих прес-карт необхідно внести відповідні зміни до законодавства. Зокрема, прирівняти Інтернет-видання до засобів масової інформації, скасувати редакційні посвідчення, внести норми щодо єдиної прес-карти, умов її видачі.

В той же час виконавчий директор ІМІ Вікторія Сюмар вважає, що зміни слід впроваджувати поступово і на перших етапах введення єдиної прес-карти мають діяти й редакційні посвідчення.

Нагадаємо, що над впровадженням єдиної національної прес-карти наразі працюють НСЖУ та НМПУ.