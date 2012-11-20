Розкрито вбивство голови «Конгресу азербайджанців» в Макіївці

Як повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, перед судом постануть четверо чоловіків, обвинувачених в організації та скоєнні тяжкого злочину.

В ході досудового слідства було встановлено, що вбивство скоєно за попередньою змовою групою осіб і у зв'язку з громадською діяльністю голову Донецької обласної організації «Конгрес азербайджанців» І.Махмудова.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами були встановлені й 2 червня затримані троє підозрюваних у скоєнні озброєного нападу. Серед них був і фігурант, якому пред'явлено звинувачення в організації злочину. 27 вересня був затриманий ще один підозрюваний.

Наразі прокуратурою затверджено обвинувальний висновок у справі. Суд розгляне кримінальну справу по суті.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 р., було скоєно озброєний напад на 35-річного голову Донецької обласної громадської організації «Конгрес азербайджанців» І.Махмудова, який їхав на зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни до міста Макіївка Донецької області. Потерпілий був доставлений до Макіївської міської лікарні № 1, де він помер від п'яти вогнепальних поранень.

Правоохоронцями було встановлено, що коли І.Махмудов вийшов зі свого автомобіля біля магазина–кафе «Каспій», до нього на мотоциклі невстановленої марки без державних номерних знаків під'їхали двоє невідомих. Пасажир встав із мотоцикла і зробив п'ять пострілів, після чого нападники зникли з місця події.

Цього ж дня органами міліції було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 28, ч.1 ст.263 (зберігання вогнепальної зброї) КК України.