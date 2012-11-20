Україна розмістила 10-річні євробонди на $1,250 млрд з прибутковістю 7,8%
Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з прибутковістю на рівні 7,8% річних.
Про це повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.
Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол.
Під час дорозміщення 19 вересня заявки на купівлю євробондів України подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Прибутковість дорозміщених паперів становила тоді 7,46%.
Після цього глава Національного банку України Сергій Арбузов сказав, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках капіталу відкриває Міністерству фінансів України можливість для нових запозичень обсягом 1-1,5 млрд дол.