Україна розмістила 10-річні євробонди на $1,250 млрд з прибутковістю 7,8%

Про це повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол.

Під час дорозміщення 19 вересня заявки на купівлю євробондів України подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Прибутковість дорозміщених паперів становила тоді 7,46%.

Після цього глава Національного банку України Сергій Арбузов сказав, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках капіталу відкриває Міністерству фінансів України можливість для нових запозичень обсягом 1-1,5 млрд дол.