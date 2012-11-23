Суд забрав у фермерів водойму

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, 21 листопада Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури області про скасування незаконного розпорядження Романівської райдержадміністрації щодо передачі в оренду водойми вказаною площею на 49 років.

"Установлено, що Романівська райдержадміністрація незаконно видала розпорядження, яким затвердила проект землеустрою та надала місцевому фермерському господарству в оренду для рибогосподарських потреб земельну ділянку водного фонду площею майже 58 га", - сказала Т.Гоша.

Вона також наголосила, що всупереч чинному законодавству це розпорядження райдержадміністрації було прийнято без проведення обов’язкової експертизи проекту відведення земельної ділянки, що є незаконним.