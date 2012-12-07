ДАІ закликає різко не гальмувати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, «багато водіїв, на жаль, не усвідомлюють особливостей керування автомобілем на слизькій дорозі. Коли шини потрапляють на ожеледицю, їхнє зчеплення з дорогою відразу знижується у 4-5 разів, що, у свою чергу, в декілька разів збільшує гальмівний шлях транспортних засобів. А це означає, що швидка зупинка автомобіля просто неможлива. Такі дорожні умови вимагають від водіїв і пішоходів підвищеної уваги до заходів власної безпеки і бездоганного дотримання Правил дорожнього руху».

Тому Державтоінспекція дає кілька рекомендацій для водіїв в умовах ожеледиці та снігового накату.

Зокрема, ДАІ рекомендує на слизькій дорозі не гальмувати різко, бо це призводить до блокування коліс і збільшення гальмівного шляху, а найчастіше до втрати керованості.

При русі на мостах та естакадах водіям варто бути особливо уважними, тому що крижаний шар на цих ділянках з'являється раніше, а зникає пізніше.

На слизькій дорозі краще уникати різких маневрувань та обгонів. При русі на підйом слід обирати таку передачу, щоб не доводилося переключатися до повного завершення підйому. Під час спуску не треба натискати на педаль зчеплення, при керуванні на швидкості належить плавно гальмувати.

Також у ДАІ закликають водіїв пам’ятати про пішоходів: «Люди, що переходять дорогу, можуть посковзнутися і впасти. Тому намагайтеся не налякати пішохода різкими звуковими і світловими сигналами. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ» знижуйте швидкість до мінімуму».