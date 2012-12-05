Прокуратура розглядає версію вбивства сина екс-губернатора

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, прокуратурою Закарпатської області для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин загибелі Олексія Різака дано письмові вказівки органу досудового слідства.

У прес-службі прокуратури Закарпатської області нагадали, що близько 20.30 16 листопада до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що біля 16-поверхівки на проспекті Свободи виявлено тіло чоловіка 25-30 років. Було встановлено, що загиблим є син екс-губернатора Закарпаття І.Різака Олексій.

У прокуратурі також уточнили, що першочергові слідчі дії за цим фактом проведено працівниками СВ Ужгородського міськвідділу управління МВС України в Закарпатській області, якими за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за ч.1. ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Проте для більш ефективного проведення досудового розслідування досвідченими працівниками дане кримінальне провадження передано до слідчого управління УМВС України в Закарпатській області.

За даними прес-служби прокуратури Закарпаття, у кримінальному провадженні висунуто кілька версій, серед яких поряд із самогубством розглядається і вбивство із подальшим інсценуванням самогубства. Призначено ряд експертиз.

«Прокуратурою Закарпатської області, після вивчення матеріалів кримінального провадження за фактом загибелі громадянина Різака Олексія Івановича, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даної події дано письмові вказівки старшому слідчому СУ УМВС України в Закарпатській області, щодо виконання необхідних слідчих дій, хід яких перебуває на контролі прокуратури області» - повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.