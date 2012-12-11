У Криму відкрили Республіканський перинатальний центр

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов оглянув приміщення сучасної медичної установи, в тому числі, реанімаційне відділення, акушерське післяпологове відділення спільного перебування матері і дитини, палати інтенсивної терапії тощо, повідомляє Головне управління інформаційної політики Ради міністрів АРК.

«Перинатальний центр оснащений обладнанням європейського рівня, тут матерям і новонародженим буде надаватися висококваліфікована медична допомога. Я вдячний Президенту України Віктору Януковичу і керівництву країни за допомогу в реалізації цього проекту, і вітаю всіх кримчан з відкриттям центру. Вже завтра тут будуть перші пацієнти», - заявив Анатолій Могильов.

Кримський перинатальний центр створено за дорученням Глави держави в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства».

На базі центру обладнані індивідуальні зали для породіллі, неонатальні відділення, медико-генетичний центр, відділення реконструктивної гінекології, центри планування сім'ї, екстреної акушерської та гінекологічної допомоги.

Крім того, в медичному закладі впроваджена система телемедицини. Центр оснащений Інтернет-зв'язком і обладнаний мультимедійною та комп'ютерною технікою. «Породіллі, що проживають у найвіддаленіших регіонах Криму, можуть отримати консультацію лікарів вищої категорії. Система телемедицини унікальна і діє тільки на базі кримського перинатального центру», - додав Анатолій Могильов.

Глава виконавчої влади республіки поспілкувався з колективом перинатального центру та вручив подяки художникам за оформлення приміщень закладу.

У заході також взяли участь Голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, міністр охорони здоров'я Криму Олександр Каневський, головний лікар перинатального центру Тетяна Бабич та інші.

Республіканський перинатальний центр включений в структуру КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» і розташований в Сімферополі на базі Діагностичного центру за адресою: вул. Семашко, 8.

Перинатальний центр є сучасною базою надання доступної та якісної медичної допомоги вагітним жінкам та новонародженим.

Загальна ліжкова потужність центру становить 143 місця. Будівництво перинатального центру велося за рахунок Державного бюджету України, республіканського бюджету та благодійної допомоги. Зокрема, з Держбюджету спрямовано 23 млн грн, з бюджету Криму - 5 млн 750 тис. грн. В ході робіт вартість проекту збільшилася на 4 087,0 тис. грн, кошти були виділені на сесії Верховної Ради АРК.

Фонд Віктора Пінчука виділив 4,5 млн грн на оснащення обладнанням дитячої реанімації на 6 місць.