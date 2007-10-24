Янукович погрожує закрити експорт олії ”наглухо”
Доповідь Костусєва не вразила...
|Віктор Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд прийняв ряд постанов у цьому напрямі, проте вони виконуються на недостатньому рівні.
«Я уважно спостерігаю, як наші рішення виконуються. Мене не зовсім задовольняє робота Міністерства економіки на цьому напрямі. Я не бачу активності», - сказав прем`єр, звертаючись до міністра економіки Анатолія КІНАХА. Зазначивши те, що А.КІНАХ в останні дні був у відрядженні, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що заступники міністра не активно працювали на цьому напрямі.
Звертаючись до віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ і міністра АПК Юрія МЕЛЬНИКА, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що не спостерігається активності і з їхнього боку.
У зв`язку з цим глава уряду звернувся до першого віце-прем`єр-міністра – міністра фінансів Миколи АЗАРОВА з проханням підбити підсумки роботи за тиждень у напрямі стабілізації цін і зробити висновки. «Я не розумію, чому наша сировина імпортерами завозиться в Україну за ціною нижчою, ніж вона є в Україні. Тобто, ми спочатку експортуємо, а потім одержуємо імпорт за цінами нижчими, ніж вони сьогодні на внутрішньому ринку України. Чому це так? Що потрібно зробити, Анатолій Кирилович?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.
«Та ж соняшникова олія, що це за проблеми? Що, сором втратили вже наші експортери так звані або совість? Давайте приймемо рішення, ми ж з вами домовлялися. Якщо вони оголосили війну нашим споживачам, нашим громадянам, давайте закриємо експорт наглухо, і все, якщо вони не розуміють цього», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що не бачить підстав для підвищення ціни «не те що в рази, а навіть на відсотки» на олію.
В.ЯНУКОВИЧ доручив профільним міністрам навести порядок в області ціноутворення.
Звертаючись до В.СЛАУТИ, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що аграрний блок повинен передбачати ситуацію на ринку продовольства і своєчасно вживати заходи разом з іншими відомствами. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що з цього питання заслуховував вчора голову Антимонопольного комітету Олексія КОСТУСЄВА, проте ця доповідь прем`єр-міністра не вразила. «Тому давайте не зніматимемо руку з пульсу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністра економіки А.КІНАХА.
У відповідь на заяви В.ЯНУКОВИЧА А.КІНАХ і М.АЗАРОВ повідомили, що в принципі результат роботи зі стабілізації ситуації на ринку продовольства позитивний, проте зниження ціни, яке спостерігається, «нас не влаштовує». На що В.ЯНУКОВИЧ відповів, що за результативність роботи ніхто ніяких орденів і медалей давати не буде.