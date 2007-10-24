Янукович погрожує закрити експорт олії ”наглухо”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не задоволений роботою уряду зі стабілізації цін на ринку продовольства країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд прийняв ряд постанов у цьому напрямі, проте вони виконуються на недостатньому рівні.

«Я уважно спостерігаю, як наші рішення виконуються. Мене не зовсім задовольняє робота Міністерства економіки на цьому напрямі. Я не бачу активності», - сказав прем`єр, звертаючись до міністра економіки Анатолія КІНАХА. Зазначивши те, що А.КІНАХ в останні дні був у відрядженні, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що заступники міністра не активно працювали на цьому напрямі.

Звертаючись до віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ і міністра АПК Юрія МЕЛЬНИКА, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що не спостерігається активності і з їхнього боку.

У зв`язку з цим глава уряду звернувся до першого віце-прем`єр-міністра – міністра фінансів Миколи АЗАРОВА з проханням підбити підсумки роботи за тиждень у напрямі стабілізації цін і зробити висновки. «Я не розумію, чому наша сировина імпортерами завозиться в Україну за ціною нижчою, ніж вона є в Україні. Тобто, ми спочатку експортуємо, а потім одержуємо імпорт за цінами нижчими, ніж вони сьогодні на внутрішньому ринку України. Чому це так? Що потрібно зробити, Анатолій Кирилович?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

«Та ж соняшникова олія, що це за проблеми? Що, сором втратили вже наші експортери так звані або совість? Давайте приймемо рішення, ми ж з вами домовлялися. Якщо вони оголосили війну нашим споживачам, нашим громадянам, давайте закриємо експорт наглухо, і все, якщо вони не розуміють цього», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що не бачить підстав для підвищення ціни «не те що в рази, а навіть на відсотки» на олію.

В.ЯНУКОВИЧ доручив профільним міністрам навести порядок в області ціноутворення.

Звертаючись до В.СЛАУТИ, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що аграрний блок повинен передбачати ситуацію на ринку продовольства і своєчасно вживати заходи разом з іншими відомствами. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що з цього питання заслуховував вчора голову Антимонопольного комітету Олексія КОСТУСЄВА, проте ця доповідь прем`єр-міністра не вразила. «Тому давайте не зніматимемо руку з пульсу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністра економіки А.КІНАХА.

У відповідь на заяви В.ЯНУКОВИЧА А.КІНАХ і М.АЗАРОВ повідомили, що в принципі результат роботи зі стабілізації ситуації на ринку продовольства позитивний, проте зниження ціни, яке спостерігається, «нас не влаштовує». На що В.ЯНУКОВИЧ відповів, що за результативність роботи ніхто ніяких орденів і медалей давати не буде.