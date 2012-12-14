Офіційний курс валют на 14 грудня
04:00, 14 грудня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 13 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1045.2446 (на 13 грудня – 1042.2872)
10 RUR – 2.6118 (на 13 грудня – 2.6009)
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