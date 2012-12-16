Убивство харківського судді пов’язують з його хобі
09:59, 16 грудня 2012Суспільство
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Убивство судді Фрунзенського судді Харкова в міліції пов’язують як з його професійною діяльністю, так і захопленням - колекціонуванням.
Фаринник озвучив версії
Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.
«Цей суддя раніше очолював цей суд. Ми розглядаємо версію як його професійну діяльність, так і особисте захоплення – колекціонування. Скоріш за все воно могло стати причиною злочину. А також ми розглядаємо інші версії» - сказав начальник ГСУ, зауваживши, що на місце події з МВС виїхала спеціальна група у складі слідчих та працівників карного розшуку.
Порушено кримінальну справу за ст.115 «Навмисне вбивство».
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