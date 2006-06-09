Через загрозу гострих інфекцій заборонено купатися на всій Донеччині

У Донецькій області через загрозу розповсюдження гострих інфекційних хвороб санстанція заборонила купання в усіх водоймищах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні було заявлено на нараді фахівців обласної санітарно-епідеміологічної станції і обласного управління МНС з питань посилення роботи з охорони життя і здоров`я населення на водних об`єктах у літній період.

Працівники санстанції зазначили, що в даний час, наприклад, на Нижньокальміуському водоймищі в Донецьку рівень хвороботворних організмів у воді перевищує санітарну норму в 600 разів.

За словами фахівців, причиною такого стану води стало практично необмежене скидання в річку рідких промислових відходів.