Через загрозу гострих інфекцій заборонено купатися на всій Донеччині
19:41, 09 червня 2006Суспільство
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Про це спільно заявили СЕС і МНС
У Донецькій області через загрозу розповсюдження гострих інфекційних хвороб санстанція заборонила купання в усіх водоймищах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні було заявлено на нараді фахівців обласної санітарно-епідеміологічної станції і обласного управління МНС з питань посилення роботи з охорони життя і здоров`я населення на водних об`єктах у літній період.
Працівники санстанції зазначили, що в даний час, наприклад, на Нижньокальміуському водоймищі в Донецьку рівень хвороботворних організмів у воді перевищує санітарну норму в 600 разів.
За словами фахівців, причиною такого стану води стало практично необмежене скидання в річку рідких промислових відходів.
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