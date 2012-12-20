Закарпатські єпископи просять не ставити в помешканнях зрубані ялинки

Відповідне звернення передано УНІАН.

Як йдеться у зверненні єпископів, напередодні Різдвяно-Новорічних свят в українців і слов’янських народів взагалі є звичай встановлювати й прикрашати ялинку й таким чином створювати атмосферу свята. Вселенська Церква, як йдеться у зверненні єпископів Закарпаття, звертається до своїх вірників і людей доброї волі, роз’яснюючи справжню суть цього обряду.

«Ми проводимо цей обряд для вшанування Самого Ісуса Христа у вірі, правді, чистоті серця, а також в намірах правильно доглядати і берегти створіння – природу, дану Богом людству (адже Різдво Господнє – свято радості всього створіння). І тут слід зазначити, що для прикраси свята використовується зрубане, тобто мертве ялинове (чи ялицеве) дерево. Хіба мертве дерево може символізувати життя?» - говориться у зверненні єпископів.

Священнослужителі наголошують, що на це важливо звернути увагу в наш час, коли екологічна криза, яка напряму пов’язана з кризою духовності людства, набирає все більші оберти. І непродумане вирубування лісів є одним з найважливіших факторів руйнування навколишнього природного середовища.

Єпископи також у своєму зверненні наголошують, що вирубка ялинок заради прикраси свята є як мінімум неетичною, а браконьєрське вирубування – взагалі гріхом і злочином проти людства і держави. Крім того, вони закликають використовувати землі не для вирощування ялинок під продаж, а для «більш важливих галузей народного господарства».

«Щоб задовольнити потреби християнської традиції прикрашання ялинки на свято Різдва Христового, створити справжню живу, духовну атмосферу свята і водночас не нашкодити довкіллю, вважаємо цілком сприйнятливим використання живих хвойних насаджень (араукарії), наприклад в горщиках чи контейнерах з можливістю їхнього подальшого висаджування у відкритий ґрунт», - йдеться у зверненні.

Також єпископи наголошують, що вже з минулого року Мукачівське Римо-католицьке єпископство відмовилось від прикрашання храмів зрубаними ялинками і цим стало прикладом для всіх вірників.

Під зверненням поставили свої підписи голова комісії з екології та мігрантів Римо-католицької церкви в Україні ординарій Мукачівської дієцезії єпископ Антал Майнек, голова Закарпатської Реформатської церкви єпископ Олександр Зан-Фабіян, голова ГО «Інститут еколого-релігійних студій» д-р Олександр Бокотей.