НП у Києві: на Подолі впала 30-метрова бурова установка

Інцидент стався вдень недалеко МакДональдса, де ведеться реконструкція Поштової площі.

Там упала 30-метрова бурова станція, повідомив газеті "Сегодня" начальник главку НС КМДА Віталій Пшеничний. «Наша робоча група виїжджала на місце, однак підняти установку поки не вдалося. Якщо ми не знайдемо підходящий кран, то доведеться її розпилювати. Однак, рух там довелося обмежити», - сказав Пшеничний. За його словами, через падіння техніки ніхто не постраждав. «Машиніст установки не постраждав, і поруч не було машин».

Нагадаємо, реконструкція Поштової площі триватиме до травня 2013 року.