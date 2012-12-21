У Києві три дні у нічний час перекриватимуть вулицю Боричів узвіз

У Києві в зв’язку з реконструкцією транспортної розв`язки на Поштовій площі з 21 по 23 грудня, у нічний час, а саме: з 22-ї години до 08.00 ранку буде перекрито рух транспорту по вулиці Боричів узвіз.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва, зазначивши, що на цій ділянці проводитимуться роботи з прокладання газопроводу.

Тому Державтоінспекція столиці радить водіям взяти до уваги цю інформацію та врахувати можливі ускладнення і по можливості обирати інший маршрут.

Шляхи об`їзду: вул. Сагайдачного – вул. Межигірська - вул. Нижній Вал.