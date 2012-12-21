У Києві три дні у нічний час перекриватимуть вулицю Боричів узвіз
19:02, 21 грудня 2012Разное
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У Києві з 21 по 23 грудня у нічний час буде перекрито рух по вулиці Боричів узвіз.
ДАІ попереджає
У Києві в зв’язку з реконструкцією транспортної розв`язки на Поштовій площі з 21 по 23 грудня, у нічний час, а саме: з 22-ї години до 08.00 ранку буде перекрито рух транспорту по вулиці Боричів узвіз.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва, зазначивши, що на цій ділянці проводитимуться роботи з прокладання газопроводу.
Тому Державтоінспекція столиці радить водіям взяти до уваги цю інформацію та врахувати можливі ускладнення і по можливості обирати інший маршрут.
Шляхи об`їзду: вул. Сагайдачного – вул. Межигірська - вул. Нижній Вал.
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