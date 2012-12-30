Міліція вилучила півмільйона одиниць нелегальної піротехніки

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, за незаконну реалізацію піротехнічних виробів складено адміністративні протоколи стосовно 732 осіб, а на ще 151 громадянина – за протиправне застосування піротехніки.

Працівники органів внутрішніх справ у взаємодії із зацікавленими правоохоронними і контролюючими органами здійснюють перевірку торговельних закладів, ринків та інших місць можливої реалізації піротехнічної продукції з метою припинення реалізації населенню несертифікованої піротехнічної продукції, а також вилучення піротехнічних виробів, продаж яких здійснюється у невстановлених місцях або без відповідних документів. Крім того, правоохоронці встановлюють осіб, які незаконно займаються виготовленням та збутом піротехніки.

Вже перевірено понад 800 торговельних закладів, майже 10 тисяч ринків та інших місць можливої реалізації піротехнічної продукції. Встановлено понад 700 випадків її продажу без відповідних документів.

Правоохоронці фіксують випадки травмування громадян неякісними піротехнічними виробами.