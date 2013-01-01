Сьогодні набуває чинності закон про зайнятість населення

14:14, 01 січня 2013
Суспільство
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З 1 січня в Україні набуває чинності новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом України в серпні 2012 року.

З 1 січня в Україні набуває чинності закон про зайнятість населення

Закон, зокрема, передбачає низку пільг, зокрема зі сплати єдиного внеску, роботодавцям, які працевлаштовують молодь, осіб старших за 50 років або інвалідів на термін більш як два роки з наданням належного розміру заробітної плати.

Закон також передбачає введення стимулів підвищення інвестиційної привабливості регіонів з метою створення нових робочих місць. Малим підприємцям, які працевлаштовують населення, згідно з нормами закону, визначена щомісячна компенсація у розмірі мінімального страхового внеску.

У свою чергу безробітні одержать можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави. Законом визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції. Бюджет фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття й основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватиметься урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства в управлінні загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

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