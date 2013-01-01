Від сьогодні українцям видаватимуть біометричні паспорти

Як повідомляв УНІАН, підписаний Президентом України Віктором Януковичем закон про біометричні паспорти набув чинності з 6 грудня.

Паспорт міститиме вмонтований чіп із біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючому паспорті. За бажанням в біометричний паспорт може бути включено додаткову інформацію. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

Кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов`язаний одержати біометричний паспорт. Оформлення біометричного паспорта для всіх осіб, починаючи з народження (замінивши тим самим свідоцтво про народження), оновлюється кожні 10 років.

Введення в Україні біометричних паспортів обумовлене Планом дій щодо введення безвізового режиму з ЄС, схваленим у листопаді 2010 року.