В Житомирі Податкова зцідила дешевий бензин і вивезла невідомо куди

Як дізналися кореспонденти ТСН, на заправку приїхали два бензовози, які вивезли звідси весь 92 і 95 бензин, який тільки був у наявності. При цьому без свідків були зірвані всі пломби і зухвало викачане все пальне з октановим числом 92 і 95. Куди вивезли бензин – не відомо. Щоправда податківці обіцяють, що зберігатимуть його належним чином. Заправка не функціонує ще з 21 грудня, коли в податківців раптом виникли претензії до ANP щодо якості пального.

Тоді зразки 92 і 95 бензину взяли на аналіз, а саму заправку арештували. Однак після Нового року цього виявилося замало. Вивіз всього бензину податкова пояснила тим, що після арешту 29 грудня один із споживачів у Житомирі начебто поскаржився,що на заправці ANP попри арешт йому продали неякісний бензин. Точніше купив він бензин однієї марки, а продали йому зовсім інший. Тож заручившись підтримкою Спілки захисту прав споживачів, податківці вирішили злити весь 92 і 95 бензин і вивезти його на нову експертизу.

У ANP кажуть, що результатів навіть першої експертизи ще не бачили і запевняють, що бензином не торгували з 21 грудня. Бензин, який продається на заправці ANP, виробляють на єдиному в Україні діючому Кременчуцькому НПЗ. Нафтовики переконані, що справжня причина наїзду податківців у бажанні конкурентів задушити національного виробника. Адже пальне на заправках ANP дешевше ніж в інших постачальників нафтопродуктів. Приміром за літру А-95 тут беруть лише 10,90 грн, в той час як інші хочуть від 11.10 до 11.32 грн. А дизельне паливо на заправках Авіас, АНП та Укрнафта автомобілістам обходиться в 9,80 за літр, коли на ринку більшість постачальників продає його по ціні від 10.10 грн до 10.39 грн. Коли будуть результати нової експертизи в податковій поки не кажуть. Однак до того часу автомобілісти Житомира залишаться без дешевого пального. Залишити без бензину Житомирщину і на додачу Вінничину податкова вирішила ще перед Новим роком. Тоді була зупинена робота нафтобази в місті Калинівка, яка забезпечувала близько півсотні заправок ANP, "Авіас" та "Укрнафта".