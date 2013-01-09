Продавець дав відсіч трьом грабіжникам при нальоті на ювелірний салон

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, злочинці скористалися тим, що вхід до ювелірного салону є спільним з салоном мобільного зв'язку.

Коли двоє зловмисників увірвалися до салону і почали бити скляні вітрини із золотими прикрасами, їх спільник, утримуючи двері, не випускав працівників салону мобільного зв'язку, які хотіли запобігти розбійному нападу.

Погрожуючи продавцям-консультантам предметом, схожим на пістолет, грабіжники склали ювелірні вироби до сумки, однак коли вони прямували до виходу, працівник салону мобільного зв'язку зумів відштовхнути одного з них і вихопив сумку з вкраденим. Після цього зловмисники завдали чоловікові удару важким предметом по голові і зникли з місця події, кинувши сумку з вкраденими прикрасами.

Міліція, яка прибула на місце, встановлює всі обставини події, даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ст. 187 КК України.