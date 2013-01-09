У Харкові «замінували» потяг Кисловодськ-Москва: евакуйовували 600 пасажирів

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування потяга сполученням «Кисловодськ-Москва», який перебував на Південному вокзалі, було евакуйовано близько 600 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ в Харківській області, анонімний дзвінок про замінування пасажирського потяга надійшов від невідомого на телефон спецлінії «112» сьогодні, 9 січня, за 8 хвилин до прибуття пасажирського потяга, який за розкладом мав прибути до Південного вокзалу о 15.21.

До Південного вокзалу прибули співробітники СБУ, міліції, вибухо-технічної та кінологічної служб. У ході огляду потяга було евакуйовано близько 600 пасажирів. Правоохоронці ретельно перевірили вагони, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

Протягом години співробітники СБУ та МВС на транспорті встановили особу, яка телефонувала. Ним виявився 30-річний пасажир вказаного поїзда, громадянин іншої держави. Зловмисник визнав свою провину та пояснив, що здійснив анонімний дзвінок з власного телефону із хуліганських мотивів.

Як вдалося з’ясувати кореспондентові УНІАН з інших джерел, неправдиве повідомлення про замінування потяга зробив громадянин Росії.

Органами МВС розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). За вчинення такого злочину закон передбачає серед інших покарань обмеження волі терміном до 5 років, повідомили у прес-центрі.