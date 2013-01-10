У Севастополі підірвали 250-кілограмову бомбу (фото)

У Севастополі успішно завершилася операція зі знешкодження 250-кілограмової німецької фугасної авіабомби часів Великої Вітчизняної війни, виявленої на будівельному майданчику під час проведення земляних робіт 20 грудня 2012 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у місті Севастополі, сьогодні, 10 січня, з 6 ранку співробітники УМВС організували тимчасове відселення близько 900 жителів житлових будинків, які знаходилися поблизу місця знаходження боєприпасу.

Перед початком вилучення бомби з котловану настоятель храму Вознесіння Господнього отець Борис благословив піротехніків МНС на благополучний результат операції. Розкопки боєприпасу із землі проводилася вручну. Потім авіабомбу завантажили на спеціальний автомобіль. Маршрут транспортування небезпечної знахідки на полігон пролягав поблизу житлових будинків, дачних масивів, автотраси, залізниці. Тому міліцією було заздалегідь виставлено оточення по маршруту руху спецколони, тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту. Автомобіль із бомбою супроводжували співробітники міліції, Державтоінспекції та карета «швидкої допомоги».

На полігоні поблизу с. Хмельницьке сапери МНС підготували глибокий котлован, в який помістили авіабомбу й підірвали снаряд.

Як повідомлялося, 250-кілограмову німецьку фугасну авіабомбу виявили 20 грудня минулого року на будівельному майданчику під час проведення земляних робіт по вулиці Симонок. Снаряд знаходився на двометровій глибині, пролежав у землі з часів Великої Вітчизняної війни. Екскаватор ковшем зачепив вибухонебезпечний предмет, але вчасно зупинився. Розліт осколків такого вибухонебезпечного предмету становить близько 1200 метрів, могли постраждати жителі прилеглих житлових будинків.

Того ж дня відбулося позапланове засідання міської комісії з техногенної ті екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій із залученням зацікавлених служб міста зі знешкодження авіабомби.

Співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення при проведенні розвідки встановили, що підривник бомби знаходиться в бойовому положенні. Вага вибухової речовини становила 128 кг.

Враховуючи те, що авіабомба була виявлена в житловому районі, й являла особливу небезпеку, було ухвалено рішення не знищувати боєприпас на місці, а вивезти на полігон у с. Хмельницьке. Міліцейський наряд цілодобово здійснював охорону громадського порядку й безпеки громадян на прилеглій території з моменту її виявлення.

Як повідомили агентству УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, евакуйовані жителі міста на період транспортування й знешкодження бомби були розміщені на базі відпочинку «Севастополь». Їм було надано гаряче харчування. Люди, які потребували особливого догляду, були забезпечені транспортом і доставлені до найближчих медичних установ.

За інформацією начальника УМВС України в м. Севастополі Сергія Поготова, в операції зі знешкодження бомби брали участь 253 особи особового складу УМВС України в м. Севастополі і 35 співробітників УМНС.

Порушень громадського порядку, безпеки дорожнього руху й надзвичайних ситуацій під час зазначених робіт не допущено. Постраждалих немає.