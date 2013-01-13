На Житомирщині в дитячому садку вибухнув котел
10:46, 13 січня 2013Суспільство
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На Житомирщині на території дитсадка вибухнув опалювальний котел.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 1 годині ночі 13 січня у селі Першотравенськ Баранівського району Житомирської області на території дитячого садка у котельні стався вибух твердопаливного опалювального котла, в результаті якого пошкоджено стіни та дерев’яне перекриття котельні.
Жертв та постраждалих немає.
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Сьогодні планується ввести в експлуатацію газовий опалювальний котел та відновити теплопостачання дошкільної установи.
Причина вибуху встановлюється.
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