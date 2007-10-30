Кузьмук: проблема в тому, щоб знайти здорового юнака

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК переконаний, що слід збільшити вік призову на строкову військову службу з 18 років до 20-25 років. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Як професіонал я переконаний в тому, що нам треба прийняти рішення призивати на строкову службу у найближчі роки молодих людей, яким виповнилось не 18 років, а 20-25», - сказав О.КУЗЬМУК.

Як передає кореспондент УНІАН, на його переконання, збільшення віку призову призведе до того, що службу в армії проходитимуть більш зрілі фізично та морально молоді люди.

«Однозначно стверджую, що з 18 до 20 років український хлопець фізично не готовий до армії»,- наголосив О.КУЗЬМУК. За його словами, вже сьогодні українська армія стикається із труднощами у відборі на строкову військову службу, оскільки рівень фізичної підготовки юнаків дуже низький.

Cьогодні, за словами О.КУЗЬМУКА, проблема полягає не в тому, що хтось не хоче служити в армії, а в тому, щоб знайти здорового юнака.

При цьому О.КУЗЬМУК наголосив, що сьогодні дуже часто молоді люди мають хвороби, які притаманні чоловікам старше сорока років. Крім того, додав він, фізичне навантаження на юнаків після переходу на один рік служби не відповідає фізичним можливостям середньостатистичного юнака.